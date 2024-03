Orologi di lusso | la nuova dipendenza del XXI secolo secondo Paolo Cattin | esperto internazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) - Milano, 29 marzo 2024 - In un'epoca contrassegnata da rapidi cambiamenti e dalla crescente ricerca di beni che definiscano non solo lo status sociale ma anche l'intima percezione del sé, il mercato deglidiemerge come un fenomeno rivelatore di tendenze profonde e inaspettate., riconosciuto unanimemente come uno dei massimi esperti dia livello, ci guida attraverso questa trasformazione che va ben oltre il semplice concetto di tempo. L'o dio da collezione, perè diventato ben più di un accessorio o un investimento: è una vera e propria dichiarazione d'identità, un'ancora in un mare di incertezze globali. Come una droga, crea...