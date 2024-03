Orlando Pd | “Ue non ceda a logica delle armi per ambizioni della Francia | deve essere forza di pace”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'Unione europea nonseguire la "", mettendo da parte gli obiettivi su clima e tecnologia e rinunciando auna"in grado di costruire un equilibrio di pace". Lo ha detto a Fanpage.it Andrea, ex ministro a deputato del Pd.ha parlato anchecrisi umanitaria a Gaza e dei rapporti con gli alleati, in Italia, in vistaprossime elezioni.