Orale concorso docenti secondaria 1° e 2° grado | webinar + 95 UdA | come affrontare la lezione simulata II edizione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 29 marzo 2024)a cura del prof. Vincenzo Gallo Due incontri distinti, uno per ladi I e uno per ladi II. Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro verrà registrato e la registrazione sarà disponibile entro 72 ore lavorative all’interno della piattaforma di formazione. La registrazione resterà a disposizione L'articolo .