Oppenheimer sbarca in Giappone | le reazioni | “Bello ma incompleto”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024) A quasi otto mesi dall’uscita nelle sale statunitensi,è finalmenteto anche in, suscitandodivisive sia nell’opinione pubblica che nelle cerchie intellettuali del Paese; il film, che racconta la vita dell’omonimo fisico inventore della bomba atomica, capace di radere al suolo due intere città, Hiroshima e Nagasaki, è stato accolto favorevolmente da alcuni, mentre altri hanno criticato, l’assenza all’interno della pellicola, della stessa esplosione atomica e di ciò che ha rappresentato per il popolose. Toshiyuki Mimaki, sopravvissuto al disastro di Hiroshima, e ora presidente di un’associazione che raccoglie i parenti delle vittime di ordigni nucleari, ha assistito al film in anteprima, dichiarando telefonicamente all’agenzia Associated Press: “Ho atteso, ...