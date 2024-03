Operazione anti caporalato nel Fiorentino | controllate 17 imprese | trovati 16 lavoratori in nero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – “Si chiama 'Alt! Due’ l’di vigilanza straordinaria nel settore manifatturiero nei comuni di Scandicci, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, in provincia di Firenze, nell'ambito del progetto di contrasto allo sfruttamento del lavoro ed al. L', coordinata dall'Ispettorato d'area metropolitana di Firenze e che ha coinvolto gli ispettori del lavoro di Firenze, Roma, Ravenna, Milano, del Nucleo carabinieri, dell'Inps, dell'Inail coadiuvati dai mediatori Oim, ha interessato complessivamente 17. Complessivamente16completamente a, motivo per cui due ditte si sono viste sospendere le attività. Elevate sanzioni per 80.000 euro. In particolare, spiega una nota, ...