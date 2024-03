Omen – L’origine del Presagio | la regista ha già in mente “svariati sequel” del suo horror

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladidel, Arkasha Stevenson, ha parlato della possibilità di realizzare altri film del franchise dopo l’uscita del prequel. Ha “una miriade di idee” per deie spera le venga data la possibilità di portare avanti questa storia dell’orrore, iniziata nel 1976 con l’originale di Richard Donner. “Ci sono così tante domande e così tante avventure nell’universo di, ed è difficile lavorare a un film senza pensare a tutte queste storie tangenti, quindi sì, c’è come una ragnatela nel mio cervello. Spero che il franchise dicontinui a espandersi perché è uno dei miei preferiti”, ha confessato a ScreenRant. Il film in uscita si svolge prima dell’originale e segue la suora Margaret Daino (Nell Tiger Free) che scopre un complotto a ...

Omen, la regista del prequel “non riesce a credere” di avere l’inquadratura di una vagina in un film Disney - La regista Arkasha Stevenson e il produttore di Omen - L'origine del Presagio parlano della battaglia contro la censura per l'inquadratura di una ...badtaste

Omen – L'origine del Presagio dal 4 aprile al cinema - Omen – L'origine del Presagio, il nuovo horror psicologico 20th Century Studios, prequel della classica saga horror, arriverà il 4 aprile nelle sale italiane.tuttosport

Omen - L'origine del Presagio: online la scena Bad things will start to happen - Grazie alla 20th Century Fox è in rete una scena in lingua inglese di Omen - L'origine del Presagio, prequel del classico horror del 1976. La pellicola originale, uno degli horror più famosi di sempre ...voto10