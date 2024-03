Oggi la Via Crucis 2024 a Roma | orari | stazioni al Colosseo e testo del libretto per le preghiere

Via XXIV Maggio , Benevento: domani chiusura temporanea al traffico dalle 7 e 30 alle 11 di oggi 29 marzo Benevento, 29 marzo 2024- A causa di lavori di ripristino urgenti, si comunica che via ... (puntomagazine)

Bari, via alla sperimentazione di doppia guida per i taxi, in vista dell'aumento di turisti - BARI - Partirà il prossimo primo aprile, a Bari, la sperimentazione della doppia guida dei taxi. Lo conferma il Comune in una nota, spiegando che questa prima fase si concluderà il 31 dicembre 2024. L ...lagazzettadelmezzogiorno

Napoli, scippa due turiste mentre è in scooter con la figlia: un arresto - Un uomo è stato arrestato per scippo a due turiste mentre è in scooter con la figlia nel cuore di Napoli. I fatti sono avvenuti il 21 marzo ...napoli.occhionotizie

Accerchiano le volanti per impedire l'arresto di un 17enne - La Polizia ha faticato ieri sera ad arrestate in via Padova, alla periferia di Milano, un 17enne algerino ricercato per una rapina aggravata commessa con due complici il 22 marzo nelle strade del ...ansa