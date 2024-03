Occupazione 4 0 | “Women at Business” | un algoritmo per abbinare domanda e offerta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un 2024 di nuovi progetti perat, la piattaforma Tinder del lavoro al femminile per offrire alle donne un maggior numero di opportunità professionali. La startup creata durante la pandemia da Laura Basili e Ilaria Cecchini, che vuole giocare un ruolo sempre più centrale nel mondo del lavoro nell’incontro traper le donne e l’inclusività, apre l’anno con numerose novità da comunicare anche attraverso un nuovo accordo con l’agenzia di comunicazione a quiet place, fondata da Elena Santoro. I progetti della startup e quelli della sua appplus, realizzata grazie alla collaborazione di diversi soggetti, primo fra tutti Tim che è il main partner, prevedono un nuovo evento internazionale dedicato al mondo Stem che dalla Spagna arriverà in Italia per la prima volta, grazie ...

