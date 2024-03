Occhiobello | centrata la salvezza per gli allievi de La Vittoriosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Rovigo), 28 marzo 2024 – Un settore giovanile de Lache si appresta a concludere i propri campionati ed è tempo di bilanci e non solo. Il primo risultato ufficiale è ladella formazionedi mister Andrea Merli che ha centrato la matematica. Nel merito il presidente de La, Paolo Pezzini fa un bilancio complessivo: “L’auspicio è quello raggiungere lo stesso traguardo anche con i giovanissimi regionali (under 15, girone A) di Massimiliano Pera che hanno 10 punti di margine sul Povegliano veronese. Molto positiva anche la stagione della Juniores provinciale diretta da Alex Carpanelli e da me che è in lizza per la vittoria del campionato. I ragazzi si stanno impegnando tanto ed il mister li tiene sempre sulla corda, concentrati. Da ...