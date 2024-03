Nordio zittisce il padre della Salis | niente scuse I test ai politici? “Meloni li ha fatti fare”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Umanamente mi dispiace e rinnovo la mia vicinanza. Ma la giurisdizione di un Paese è sovrana, e le polemiche politiche non aiutano”. Il ministroGiustizia, Carlo, sposa la linea del ministro Tajani: il governo non è contento del trattamento riservato a Ilaria, in aula in manette e senza la concessione dei domiciliari, ma invita ad evitare le strumentalizzazioni politiche che non favoriscono la soluzione del caso. In una intervista al CorriereSera,risponde così alla questione, posta ieri daldi Ilarianel programma di Corrado Formigli, sulleche dovrebbeil governo italiano alla ragazza. “Il nostro governo ha fatto e farà il possibile per far mitigare le condizioni di ...