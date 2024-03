Nordio | “Ok al test antidroga per i politici | ma se mi vietano l’acol mi dimetto”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il ministro della Giustizia Carlodifende la norma che introducepsicoattitudinali per i nuovi magistrati e – rispondendo a una provocazione lanciata da Nicola Gratteri, procuratore di Napoli – si dice pronto a sottoporsi alma non a quello per l’alcol. “Quellosono pronto a farlo anche domani. Ma sull’alcol andiamoci piano”, rispondein un’intervista al Corriere della Sera. “Una cosa – puntualizza l’ex procuratore aggiunto di Venezia – è guidare ubriachi, una cosa è concederci uno spritz. Vengo dalla terra del prosecco. Mi fosse vietato potrei dimettermi: Churchill salvò l’Europa pasteggiando a champagne e con brandy come dopocena”. Il ministro replica così a una proposta lanciata da Gratteri, contrario ai...