Nordio | “Alcoltest ai politici? Andiamoci piano | se mi vietassero di bere potrei dimettermi Anche Churchill pasteggiava a champagne”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) I test aiproposti da Nicola Gratteri? “Quello antidroga sono pronto a farlodomani. Ma sull’alcol. Una cosa è guidare ubriachi, una cosa è concederci uno spritz. Vengo dalla terra del prosecco. Mi fosse vietatosalvò l’Europa pasteggiando ae con brandy come dopocena”. Così, intervistato dal Corriere della Sera, il ministro della Giustizia Carlorisponde alla provocazione del procuratore di Napoli, che – all’indomani dell’approvazione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati – aveva suggerito di sottoporre chi ha responsabilità di governo ai test sull’assunzione di droga e alcol. Almeno sui primi, però, il Guardasigilli non ha nulla da ...