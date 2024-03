Nonna transgender riesce ad allattare il nipote con l’aiuto di una terapia ormonale sperimentale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una donnadi 50 anni è riuscita adilcondi unafarmacologicasviluppata dai ricercatori della Duke University di Durham, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. La scoperta, un caso unico al mondo, è stata pubblicata il 27 marzo sulla rivista scientifica Breastfeeding Medicine. Dopo un ciclo di trattamenti ormonali di quattro settimane, hanno spiegato gli scienziati, la 50enne (la cui identità non è stata resa pubblica) è riuscita a produrre fino a 30 millilitri di latte materno alla volta. In seguito, come si legge nell’articolo scientifico, la donna “ha allattato spontaneamente” ildi quattro mesi “per un totale di due settimane”, “senza alcun effetto collaterale”. Un caso ...