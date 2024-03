«Non tutti devono perdere la verginità da adolescenti Le persone possono aspettare di essere pronte o di essere un po' più mature»

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Nonlada». È il messaggio che Rebel Wilson vuole consegnare adopo aver raccontato un aspetto personale del suo passato: ha perso laquando aveva 35 anni. E ora, a 44 anni, l’attrice è pronta a parlarne apertamente. Non a caso è uno degli argomenti presenti nel libro, Rebel Rising, che uscirà il 2 aprile. Amore e sesso: il vero e il falso sul piacere ...

Francesco Acerbi ha rotto il silenzio e ha rilasciato un’ Inter vista al Corriere della Sera in cui analizza la situazione dopo le accuse di razzismo: “ sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui ... (sportface)

L'ora legale , che torna tra sabato notte e domenica, è un po' come un "mini jet lag" per il nostro corpo. Un brusco cambiamento che può alterare i nostri ritmi sonno-veglia e avere effetti non solo ... (orizzontescuola)

Il razzismo non è affare di Juan Jesus o di Napoli , riguarda tutti : una proposta per i calciatori di Serie A È assolutamente comprensibile la reazione del Napoli di dissociarsi dall’iniziativa della ... (ilnapolista)

Confcommercio Ravenna vara il Gruppo Giovani Imprenditori: alla presidenza è stato eletto Francesco Turchi - Confcommercio Ravenna ha quindi deciso di costituire il Gruppo Giovani Imprenditori, rivolto a tutti coloro che sono iscritti all’associazione di Via di Roma che non abbiano ancora compiuto il 42° ...ravennawebtv

Porti: manca il rinnovo del contratto e non solo - I lavoratori portuali italiani entreranno in sciopero dal 3 al 5 aprile a causa stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto di settore scaduto lo scorso 31 dicembre. La protesta - ha dichiara ...conquistedellavoro

Truffa della benedizione di Pasqua: «Sono stata ingannata, ho donato 100 euro a un finto prete» - Alla fine il “finto” prete si è messo in tasca dalla signora 100 euro. Non poco, anche perché non tutti donano la stessa cifra. Ma se è riuscito a ingannare altre persone il bottino allora sì che è ...ilmessaggero