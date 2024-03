Non penalizzi il lavoro svolto | scontro nel Pd per le liste | attacco a Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel Pd la situazione è sempre più tesa. Al centro della faida interna al partito c'è la composizione della lista per le europee. Nel giro di poco più di una settimana, il dibattito interno si è trasformato in un tutti contro tutti per difende ognuno la propria posizione. La scelta di candidare nomi pesanti della società civile, da Lucia Annunziata a Cecilia Strada, passando per Marco Tarquinio e forse Ilaria Salis, non è piaciuta a molti. Ma quelli più preoccupati sono i parlamentari uscenti che, visti i nomi di peso che potrebbero correre, rischiano di non vedersi riconfermato lo scranno a Strasburgo. Sulle loro scrivanie si sono moltiplicati i dossier da tenere sott'occhio. Un altro problema, che renderà leal limite del fratricide, è la candidatura di sindaci e governatori a fine mandato. I nomi sono quelli di Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, ...