“Non doveva uscire” Amici 23 | la decisione dei giudici ribalata la classifica | l’allievo fuori

(Di venerdì 29 marzo 2024)23, ancora polemiche dopo le ultime anticipazioni. Le voci che filtrano da dentro lo studio (la puntata che andrà in onda sabato è stata registrata ieri) parlano di una eliminazione eccellente e che, tra le altre cose, stravolge ladi mercoledì. Sempre ieri, intanto, sono arrivate le nuove parole di Ayle (eliminato della prima puntata insieme a Kumo). Ayle che aveva commosso tutti lasciandosi andare ad un abbraccio con Maria De Filippi con la quale aveva stretto un legame fortissimo. >>“Vi devo dire cosa è successo”. Flavio Briatore operato d’urgenza, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo il delicato intervento “Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Volevo ringraziare Maria De Filippi e ...

Che la WWE e Ronda Rousey non si siano lasciate in buoni rapporti non è un segreto e non lo è nemmeno il fatto che fra la compagnia, i fan e l’ex-fighter UFC non sia mai sbocciato l’amore e ... (zonawrestling)

720mila dollari: il prezzo stratosferico pagato per la celebre zattera del film Titanic: ... non era possibile che entrambi ce la facessero. Solo uno poteva sopravvivere... Jack doveva morire. È come per Romeo e Giulietta. È un film sull'amore, il sacrificio e la morte. L'amore che si ...

Gedi, i Cdr: gruppo smantellato senza strategie. Non c'è più fiducia nel management: ...La parola giornalismo non viene, ovviamente, citata. 28 novembre 2022 - Doppio ruolo per Scanavino: direttore generale e poi ad della Juventus Il vertice di Gedi acquisisce un nuovo ruolo, che doveva ...