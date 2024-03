Noi siamo Allah e voi Satana E i talebani reintroducono la lapidazione per le donne

Bagno di folla per il rapper Geolier che ha incontrati gli universitari della Federico II a Scampia. Geolier si è concesso ai suoi fan per foto e selfie in un susseguirsi di capannelli prima di ... (secoloditalia)

Il Volo con “Ad Astra” sempre più in alto nel firmamento musicale - Milano, 29 mar. (askanews) – 15 anni di successi planetari, acclamati in tutto il mondo per le loro doti vocali, Gianluca, Ignazio e Piero, in arte Il Volo, si propongono al pubblico con il loro primo ...askanews

Ucraina, Tusk “Guerra pericolo reale, siamo in un’era prebellica” - MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato. E’ reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibi ...lanuovasardegna

Pittella: «Ecco perché ho scelto Bardi» - Ma anche su questo ha pronta la risposta: «A chi ci ricorda di quanto siamo stati critici negli ultimi cinque anni – dice il capolista di Azione a Potenza -, diciamo che noi non abbiamo perso la ...quotidianodelsud