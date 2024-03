Niente Via Crucis per Papa Francesco | Bergoglio non partecipa | a riposo per la Messa di domenica

niente sottopasso al Soccorso , un nuovo Palazzetto dello sport , una serie di misure per contrastare il degrado, un piano per la viabilità e una riorganizzazione complessiva della macchina ... (lanazione)

Notizia a sorpresa per tutti i clienti del noto gestore telefonico Vodafone . Cosa cambierà nei prossimi 5 anni : tutte le pratiche avviate. Sorprende e non poco quanto in corso attualmente in Italia, ... (rompipallone)

"Via dolce via è una strada che aspira a diventare di tutti e sempre più “ dolce “. Quest’anno compie 10 anni". Il conto alla rovescia 2024 è partito nel quartiere Dergano, dove, dal 2014, un ... (ilgiorno)

Il Papa non è al Colosseo. Da dove segue la Via Crucis - Via Crucis, il Papa non partecipa alla Via Crucis del Venerdì Santo. Il Pontefice ha seguito il consiglio dei medici e ha deciso di conservare ...iltempo

Udinese, Samardzic: "Io vicino alla Juve Non so Niente. Mio padre segue le mie trattative perchè l'ho deciso io" - Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista alle pagine de La Repubblica in cui ha parlato del suo futuro e delle trattative che in passato lo hanno visto molto vicino ...tuttojuve

Scacchi:il nuovo singolo di Emanuele Via & Charlie T - “Scacchi”, il nuovo singolo e video degli Emanuele Via & Charlie T che anticipa il secondo album, in arrivo nella primavera 2024, per Inri Classic/Metatron Group. Dopo l’uscita di “quel posto quel gio ...marigliano