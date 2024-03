Newcastle | Howe | “Tonali sta soffrendo | ha cercato aiuto Deludente se squalifica sarà aumentata”

(Di venerdì 29 marzo 2024) “stain questo periodo e ha. La notizia delle accuse mosse dalla FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c’era anche nel momento in cui è arrivato in Inghilterra”. Lo ha detto l’allenatore del, Eddie, in conferenza stampa parlando del caso di Sandroe del nuovo rischio di unaper le scommesse: “La gente dovrebbe pensare questo, senza che venga punito ulteriormente, non penso sia il modo giusto per risolvere la cosa. E sarei deluso se lavenisse”. SportFace.

