Newcastle | Howe | “Non bisogna infierire su Tonali | va salvaguardato”

"Non credo che un'altra punizione sia utile per andare alla radice del problema" Newcastle (INGHILTERRA) - "Sandro ha sofferto molto durante questo periodo e ha cercato aiuto. La novità è che c'è ... (ilgiornaleditalia)

Il centrocampista Sandro Tonali è stato deferito con l’accusa di aver puntato anche nei quattro mesi di permanenza al Newcastle in riferimento ovviamente allo scandalo scommesse. Il calciatore ... (calcioweb.eu)

“Tonali sta soffrendo in questo periodo e ha cercato aiuto. La notizia delle accuse mosse dalla FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c’era anche nel momento in cui è arrivato in ... (sportface)