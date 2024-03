Neutalia prepara il campo Quattro milioni anti-fumi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il piano industriale prenderà definitivamente l’avvio nel 2025, ma per "re ilsia investiredi euro per il miglioramento della lineae l’implementazione di nuove tecnologie più perform. È questo l’investimento previsto per il 2024 per quanto riguarda il termovalorizzatore di Borsano, impianto gestito appunto da, società costituita nel 2021 e partecipata da Agesp S.p.A., da Amga spa, da Ala, da Asm e dal Gruppo CAP. Tra gli interventi previsti in questo primo step ci sono un nuovo turbogruppo e scambiatori di calore, interventi su caldaia, condensatori, filtri a maniche, che andranno ad aggiungersi a quelli già programmati con il piano industriale per migliorare ...