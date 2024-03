Netanyahu ha compattato Israele intorno a sé | non c’è opposizione che critichi la guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Claudia De Martino* Lunedì la settimana si è aperta con il primo spiraglio di speranza per una soluzione negoziata dellaa Gaza: per la prima volta, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato quasi unanimemente (con la notevole astensione degli Stati Uniti) una Risoluzione (UNSC Res. n. 2728/24) a favore di un “cessate il fuoco duraturo” – e non “irreversibile” o “permanente”, come avrebbero voluto altri Paesi membri, come Russia e Cina – ma immediato a Gaza, in cambio del rilascio degli ostaggi e dell’ingresso di nuovi aiuti umanitari nella Striscia. Dopo oltre sei mesi di stallo, è sembrato ancora una volta che il Consiglio di sicurezza Onu potesse tornare a funzionare come organo di garanzia della pace mondiale, quando non incagliato in veti contrapposti delle grandi potenze. Questa votazione non solo restituisce fiducia alle istituzioni ...