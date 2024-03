Nessuno tocchi i bassotti | la polemica in Germania sulla legge che mette a rischio gli allevamenti

(Di venerdì 29 marzo 2024) La forma allungata deifa tanta simpatia agli umani, così come il loro modo buffo di ancheggiare. Ma dietro quella che per noi è una tenera caratteristica si cela un’anomalia scheletrica. E per i poveri animali spesso porta a ernie, discopatie, o a una generica difficoltà di movimento. Per questo glidella razza canina potrebbero essere a breve vietati in, dove il ministero dell’Agricoltura diretto dal verde Özdemir Cem ha pubblicato, lo scorso febbraio, e linee guida di unache vuole proibire «mediante tortura». Insieme, scrive il Corriere della Sera, alle pratiche che generano razze dalle caratteristiche molto peculiari, ma che spesso derivano da malattie degenerative. Le proteste Esempi? Pensiamo agli animali domestici senza pelo, ai gatti ...

