Nell – Rinnegata | la recensione dell’avventurosa serie fantasy al femminile

(Di venerdì 29 marzo 2024) La, 2024. Creata da: Sally Wainwright. Cast: Louisa Harland, Joely Richardson, Frank Dillane, Pip Torrens, Nick Mohammed, Alice Kremelberg. Genere: Azione, avventura. Durata: 40 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+. Trama: Dopo essere stata incastrata per omicidio, una donna inglese del XVIII secolo con poteri soprannaturali diventa una fuorilegge e si imbarca in una magica impresa. Dopo essersi affermata con il procedurale poliziesco Happy Valley e il dramma in costume Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, la sceneggiatrice Sally Wainwright cerca la sua strada nel genere, firmando un accordo con Disney e dando vita a. Protagonista di questo show in otto puntate è un’intrepida eroina ...