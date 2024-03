Nel salotto letterario lo scrittore Marco Vichi Presenta il suo ultimo romanzo Il ritorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Appuntamento con un autore molto amato domani, sabato 30 marzo, alle 18, alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22. Ad animare ilci sarà lo, qui are "Il" (Guanda, 2024). In questouna donna nata bambino costretta, per non rinunciare alla propria identità, ad attraversare l’inferno degli uomini. Sarà costretta a fuggire da molte gabbie, liberandosi da pregiudizi, malignità, umiliazioni, violenza. Sopporterà i tradimenti più dolorosi e la solitudine più estrema. Lontana da casa, sprofonderà nell’orrore e nello strazio della guerra dei Balcani, simile a una delle tante guerre che ammorbano questi decenni di pace apparente. Nella sua storia senza respiro, ogni affermazione e ogni negazione vengono ...