Nel giovedì Santo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) La messa in Coena Domini delè stata celebrata dal vescovo Francesco Soddu, per il secondo anno consecutivo, nel carcere di Sabbione. La messa è stata concelebrata dal cappellano del carcere, padre Massimo Lelli, dal diacono Ideale Piantoni e alla presenza del magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi, del direttore della casa circondariale, Luca Sardella, del comandante della polizia penitenziaria, Fabio Gallo, dei volontari, formatori e operatori della struttura. "Nel corso della celebrazione - spiega la Diocesi – , molto partecipata e vissuta con particolare intensità e raccoglimento dai detenuti, il vescovo ha ripetuto il gesto della lavanda dei piedi a dieci detenuti". "In questa celebrazione ricordiamo l’istituzione dell’Eucaristia nell’ultima cena - così il presule ai reclusi –. Ultima ma che è prima, perché è l’inizio di ...