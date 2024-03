Nel box del pensionato di 72 anni armi | droga | auto e moto rubate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo, 29 marzo 2024 – Nel box aveva una vera e propria armeria, chili dioltre dlrini rubati. I carabinieri hanno arrestato un bergamasco di 72, già noto alle forze dell'ordine qualere di numerose rapine. Ai carabinieri era giunta nei giorni precedenti la segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti di un anziano signore a bordo di una Peugeot che andava e veniva nei box di un edificio di via Tolstoj, dove nessuno lo conosceva. I carabinieri del radiomobile hanno riconosciuto l'sospetta, intimandole l'alt all'altezza di un hotel. In virtù dei numerosi precedenti dell'anziano conducente e del suo atteggiamento sospetto, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di oltre 2.000 euro in ...