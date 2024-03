Negato il diritto alla difesa nel Cpr di Milano | rimpatriato un incensurato senza avvisare l’avvocato

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Non ho avuto modo né di vedere il mio cliente né di approfondire la sua storia. In questo modo, non ho potuto presentare ricorso contro la sua espulsione. Successivamente ho scoperto che non ha precedenti penali": a raccontarlo è l'avvocata Simona Stefanelli che difendeva un ragazzo trattenuto nel Cpr di via Corelli ache è statoche potesse incontrarlo.

I parlamentari francesi hanno sancito l'ingresso di questo Diritto nella carta costituzionale. Nel resto dell'Unione Europea è legale, ma con fortissime limitazioni in Polonia e a Malta. Nel resto ... (vanityfair)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Bisogna lavorare per uscire dal commissariamento della sanità, in 20 anni non ha prodotto quello che ci aspettava ma ha anche negato il diritto alla salute". Lo dice il ... (liberoquotidiano)

