NBA | risultati della notte 29 marzo | Atlanta batte ancora Boston | Milwaukee ko a New Orleans

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono state solo due le partite nellaNBA, ma le emozioni non sono di certo mancate. GliHawks si ripetono e battono nuovamente iCeltics. Dopo la vittoria di qualche giorno fa con la clamorosa rimonta da -30,questa volta si impone al supplementare per 123-122 grazie ad una magia all’ultimo secondo dell’overtime di Dejounte Murray. DEJOUNTE MURRAY IS HIM AGAIN pic.twitter.com/Ghq5ar4kHO —Hawks (@ATLHawks) March 29, 2024piazza così la sua quarta vittoria consecutiva (nonostante l’assenza di Trae Young) e punta al nono posto per giocarsi almeno la prima sfida del Play-In davanti al proprio pubblico. Per, invece, è il secondo ko di fila, ma nulla che pregiudica la posizione dei Celtics in vetta alla Eastern ...