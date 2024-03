Nba | cadono Boston e Milwaukee Murray scrive 44 punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano, 29 marzo 2024 - Le prime forze della Eastern Conferencenelle due gare disputate nella notte Nba. La capolista, nonché la squadra con il miglior record della lega, ossia, scivola sul parquet di Atlanta, arrendendosi dopo un tempo supplementare per 123-122. Gli Hawks si confermano indigesti per i Celtics, alla luce della vittoria di qualche giorno fa con una rimonta clamorosa, partita da -30. La compagine guidata dalla panchina da coach Mazzulla finisce nuovamente al tappeto, stavolta per mano soprattutto di unda 44(seppur con un 16/44 al tiro), di cui 11 nell'overtime. Overtime nel quale l'ex San Antonio, al suo massimo in carriera, manda a bersaglio tutti i canestri della propria compagine, priva alla palla a due - come accade ormai da diverse gare - di Young e Jalen Johnson, ma ...