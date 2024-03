Nba 2023 24 | Atlanta piega Boston ai supplementari | vincono anche i Pelicans contro i Bucks

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Solo due partite nella notte Nba, che ha visto la vittoria di misura degliHawks aiCeltics per 123-122. Partita sempre in equilibrio, con nessuna delle due squadre che è mai riuscita a prendere il largo in doppia cifra nel corso dei 53? totali. Decisivo il buzzer beater dal midrange di Dejounte Murray, che èil miglior realizzatore dell’incon 44 punti (18/44 dal campo), sopperendo così all’assenza di Trae Young. Bogdanovic ne aggiunge 24, mentre Hunter e Capela piazzano due solide doppie doppie da 21+13 e 12+13. Ai Verdi, che sono comunque ormai già sicuri del primo posto a Est, non bastano i 33 punti e 13 rimbalzi di Tatum, a cui si sommano i 22 di White e i 20 di Porzingis. Nell’altra gara della nottata i New Orleans ...