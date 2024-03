Nascondeva armi | esplosivo e munizioni | arrestato 84enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Maruggio coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sava e dalla sezione operativa della Compagnia di Manduria hannoin flagranza di reato per presunta detenzione illegale di esplosivi e arma comune da sparo undi Sava. I militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controlli del territorio, durante una perquisizione a casa del pensionato hanno scoperto un vero e proprio arsenale. In particolare, all’interno dell’autorimessa di pertinenza dell’abitazione, tra centinaia di oggetti accumulati nel corso di una vita, hanno trovato una pistola a tamburo con 82 proiettili di vario calibro, e munizionamento da guerra, e, nascosti all’interno di un vecchio distributore automatico di sigarette, circa 6,5 kg didiviso in 3 sacchetti di plastica, ...