Nas | sequestrate due tonnellate di uova e colombe Sanzionato il 38% delle aziende

(Di venerdì 29 marzo 2024) Controlli a tappeto degli uomini del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in vista della Pasqua. Il risultato è stato che, in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita didi cioccolato e, sono state accertate irregolarità in 324(il 38%) mentre sono state contestate 574 violazioni penali ed amministrative per un totale di 425 mila euro. In totale sono stateduedi alimenti, per un valore stimato di oltre 267 mila euro. Sono stati sei i titolari di negozi deferiti all'Autorità giudiziaria e 15 in tutto i provvedimenti di chiusura o sospensioneattività controllate, per un valore economico superiore a 5 milioni di euro.

In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato ... (quotidiano)

In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato ... (gazzettadelsud)

Uova di Pasqua e colombe scadute o conservate tra gli escrementi, i Nas sequestrano due tonnellate di dolci - Maxi sequestro di uova di pasqua e colombe scadute o illegali. In vista delle festività il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni ...leggo

Uova di pasqua e colombe scadute o illegali, maxi sequestro di 2 tonnellate. «Industriali ma vendute come artigianali» - Maxi sequestro di uova di pasqua e colombe scadute o illegali. In vista delle festività il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ...ilmessaggero

Escrementi di roditori nei laboratori e uova scadute: sequestri in tutta Italia - In vista della Pasqua i carabinieri del Nas, in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe, hanno accertato irregolarità in 324 aziende, par ...livesicilia