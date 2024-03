Nas | sequestrate 2 tonnellate di uova di cioccolato e colombe

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 29 marzo 2024) In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita didiha accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38%, ha contestato 574 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 425 mila euro, e sequestrato 2di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila...