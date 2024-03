Napoli | missione sorpasso contro l’Atalanta | per i bookie Calzona si affida a Osimhen per una vittoria ad alta quota

Fedele al suo metodo ("Decidiamo qualcosa, poi lo pubblichiamo e aspettiamo un po’ di tempo per vedere cosa succede. Se non ci saranno grandi proteste e rivolte, perché la maggior parte delle ... (ilgiornaleditalia)

'Sandokan' si è pentito, il boss dei Casalesi collaborerà con la giustizia - Francesco Schiavone oggi ha 70 anni, fu arrestato l’11 luglio del 1998 nel suo bunker a Casal di Principe. Con Francesco Bidognetti fondò il clan camorrista dei Casalesi ...famigliacristiana

ON AIR - Stendardo: "Il Napoli può mettere in difficoltà l'Atalanta" - Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Kim ha grandissime qualità non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista d ...napolimagazine

Napoli, il report conferma: Kvaratskhelia salta l’Atalanta per infortunio - Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l'Atalanta.napolipiu