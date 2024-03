Napoli | Kvaratskhelia si è limitato a fare lavoro personalizzato in campo e in palestra

(Di venerdì 29 marzo 2024) Iloggi è tornato ad allenarsi. Domani c’è la sfida contro l’Atalanta. Non ci saràper un problema muscolare all’adduttore. Al suo posto ci sarà Raspadori. Il georgiano, dopo aver testato la sua condizione, ha svolto soloprima ine poi in. Il report dell’allenamento odierno Sul sito delsi legge: “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina aridotto. Chiusura di seduta con...

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sarà in campo al Maradona per affrontare l`Atalanta in vista della 30ª giornata di Serie... (calciomercato)

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta . NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)

Napoli – Atalanta, una rivalità con in palio l’Europa - Napoli - Atalanta è più di un match. Ogni anno queste due società continuano a mostrare spettacolo e continuano a sorprendere, a volte in positivo, a volte in negativo.ilmeridianonews

Kvaratskhelia, il risultato degli esami - Nessuna lesione. Questo il verdetto degli esami strumentali effettuati ieri da Khvicha Kvaratskhelia, dopo il problema all’inguine accusato nell’ultimo match con la sua Georgia contro la Grecia. Il ...ilnapolionline

Kvara non ce la fa Raspadori favorito: come cambia il Napoli con Jack sulla fascia - Khvicha Kvaratskhelia potrebbe non farcela per Napoli-Atalanta e il gran favorito per sostituirlo sulla fascia sinistra d'attacco è Giacomo Raspadori.tuttonapoli