Napoli | Kvaratskhelia a parte | verso il forfait contro l’Atalanta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno in vista del matchin programma domani alle ore 12.30 e valido per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione, prima di una partita a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Reduce da un infortunio con la nazionale georgiana, Khvichaha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo, e quasi certamente sarà costretto a saltare la sfida. SportFace.

Amatori Napoli-Primavera 35-28, prova di forza dei verdeblu - La forza del gruppo. Ci sono dei momenti della stagione in cui compattarsi aiuta a rilanciare le proprie aspettative. E capitan Alessandro Quarto e compagni hanno saputo rispondere nel migliore ...ilmattino