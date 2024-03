(Di venerdì 29 marzo 2024)edscenderanno in campo sabato 30 marzo alle ore 12.30. In casai dubbi riguardano principalmente i big Kvara ed Osimhen e se giocheranno bisognerà attendere solo leufficiali. In casa, non partirà dal primo minuto Piotrdeve valutare di partita in partita la sua condizione mentale dopo L'articolo

Sabato il Napoli apre la 30esima giornata di Serie A, al Maradona arriva l’Atalanta di Gasperini . Uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare in una qualificazione in ... (ilnapolista)

Kvaratskhelia salta Napoli-Atalanta Cosa trapela da Castel Volturno - Khvicha Kvarataskhelia giocherà Napoli-Atalanta L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del numero 77 di Francesco Calzona reduce da un problem ...msn

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Calzona non fa giocare Zielinski, pesanti assenze per Gasperini - Napoli ed Atalanta scenderanno in campo sabato 30 marzo alle ore 12.30. In casa Napoli i dubbi riguardano principalmente i big Kvara ed Osimhen e se ...dailynews24

Maignan e Vinicius Jr chiamano Juan Jesus: cosa succederà al Maradona - Napoli - Domani mattina Juan Jesus arriverà al Maradona per la partita contro l’Atalanta delle 12.30 e poi entrerà nello spogliatoio: si cambierà, andrà in campo per il riscaldamento e per farsi ...corrieredellosport