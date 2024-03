Napoli-Atalanta | iniziative contro il razzismo prima del macth

Il Napoli si schiera con Juan Jesus : il club ha organizzato alcune iniziative a sostegno del difensore azzurro in vista del match con l’Atalanta. La mancata sanzione ai danni di Francesco Acerbi ... (spazionapoli)

Napoli-Atalanta aprirà il 30º turno di Serie A. Match che andrà in scena domani, sabato 30 marzo, alle ore 12:30 presso lo Stadio Diego... (calciomercato)

Il Napoli di Calzona proverà a tenere viva la speranza Champions battendo l’Atalanta. Servirà un’autentica impresa nelle ultime giornate. Notizie calcio Napoli – Il Napoli non vuole arrendersi ... (napolipiu)

Da Bergamo - De Ketelaere verso il forfait, ma Gasperini recupera un big - Oggi la rifinitura della vigilia in casa Atalanta, sotto gli occhi di Gian Piero Gasperini, che dovrà decidere su due giocatori. Come sottolinea il Corriere di Bergamo, De Ketelaere va verso il ...tuttonapoli

Napoli, Kvaratskhelia in dubbio con l'Atalanta: la possibile scelta di Calzona - Flebili speranze in casa Napoli per il recupero di Kvicha Kvarastkhelia, rientrato dopo gli impegni con la Georgia e la conseguente qualificazione ai prossimi Europei. Gli ultimi aggiornamenti arrivan ...informazione

Pronostico Atalanta-Napoli quote della sfida della 30ª giornata serie A - Di seguito il commento sul Napoli di Emanuele Cammaroto tratto dal portale www.Napolimagazine.com. Comincia a prendere forma il Napoli che verrà. De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi sul ...informazione