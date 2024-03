Napoli – Atalanta e caso Acerbi-Juan Jesus a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ze Maria, allenatore, è intervenuto quest’oggi a, in diretta su Kiss Kiss: “Il? Mi meraviglio che succedono ancora queste cose tra colleghi e nel mondo del calcio in generale. Predichiamo sempre che ci sia fratellanza anche tra noi giocatori, e poi vediamo queste cose. Siamo tutti bravi a parlare e poco bravi ad eseguire. Quello che è successo traedper me è molto chiaro. Poche volte ho vistoarrabbiarsi, ha parlato con l’arbitro che sicuramente ha sentito e se non l’ha sentito ha sicuramente vistoche chiede scusa, ma scusa per cosa?che chiede scusa, ma scusa per cosa? Ad ...