Muore bimba di 9 mesi | dimessa dall’ospedale | poi il malore fatale a casa I medici | Cartelle cliniche | nessuna anomalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) San Fiorano (Lodi) - Le grida disperate, la corsa dell’ambulanza, il massaggio cardiaco e la chiamata dell’elisoccorso: a nulla, purtroppo, è valsa la mobilitazione, questa mattina poco dopo le 11, per salvare la vita a unadi soli noveresidente in viale Italia a San Fiorano, 1.800 abitanti nel Basso Lodigiano. La sera prima i genitori avevano portato la piccola al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Piacenza: aveva la febbre alta e, dopo essere stata visitata, durante la notte, è stata. Oggi la piccola stava dormendo nel lettino e ai genitori nulla faceva presagire il peggio. In pochi minuti , però, la situazione è precipitata: quando papà e mamma sono andati a verificare come stava, sembra l’abbiano trovata già in condizioni disperate. La mobilitazione è stata repentina ma purtroppo non c’è stato nulla ...