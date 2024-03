Muore a 36 anni | chi era l’operaio schiacciato da una gru a Pontassieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Firenze), 29 marzo 2024 – Un’altra tragedia sul lavoro. Un altro operaio morto a poco più di un mese di distanza dalla strage di via Mariti. E’ successo nella mattina di ieri a Sieci, frazione nel Comune di. A perdere la vita, dopo purtroppo molte ore di sofferenza, Qureshi Muhammad Zahid, 36enne residente in zona e originario del Pakistan. L’uomo è rimastosotto alla gru con pinza che stava manovrando. L’incidente è avvenuto alle 8.20 circa nel piazzale della ditta di recupero di materiale ferroso, dovelavora, ‘Ferraiolo 2000’ in via Bellini; sotto agli occhi dei colleghi dell’uomo che sono ancora in stato di choc. Stando a quanto ricostruito l’uomo stava conducendo il mezzo meccanico quando questo, per cause da accertare, si sarebbe sbilanciato lateralmente e ...