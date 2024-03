Muffin salati morbidissimi | li preparo per la pasquetta e vanno a ruba!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono semplici da preparare: in una terrina raccoglieremo tutti gli ingredienti secchi, in un’altra quelli liquidi; a questo punto non ci resterà che amalgamarli e infornarli. Possiamo realizzarli con qualsiasi salume, solitamente prediligo il prosciutto cotto perché piace a grandi e piccini. Anche per quanto riguarda il formaggio, non esistono regole ferree, se non che deve essere a pasta filata: filone per pizze, scamorza, caciotta, caciocavallo, primo sale… Variando gli abbinamenti, troveremo sempre nuovi sapori da offrire ai nostri ospiti per sorprenderli. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questiprocuriamoci: 200 g di farina 00 45 ml di olio di semi di arachide (o di girasole) 125 ml di latte 1 uovo 8 g di lievito ...