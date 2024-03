Motta alza un muro attorno al suo Bologna Basta con i rumors | testa solo al quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) La sosta è finita: e con essa i pensieri sul futuro. E’ tempo di tornare nei ranghi, di pensare "partita per partita", di concentrarsi sulla Salernitana, di tornare nella bolla rossoblù che ha reso realtà obiettivi inimmaginabili a inizio stagione, in quel mondo in cui il prossimo match è l’unica cosa che conta. La sosta si è lasciata dietro, com’è inevitabile che sia a questo punto della stagione, a maggior ragione in virtù del rendimento dei rossoblù, un lungo strascico didi mercato, indiscrezioni, interessamenti e voci sul futuro di. Che è stato il primo a catechizzare ilnella giornata di ieri, la prima a ranghi completi con il rientro di tutti i nazionali. Lasciare fuori da Casteldebole tutti i discorsi sul futuro e tornare in trincea è la missione del, chiamato a sfruttare un ...