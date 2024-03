MotoGP | qualifiche e gara sprint GP Americhe 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lavola oltreoceano per il Gran Premio delle, tappa che avrà luogo tra il 12 e il 14 aprile e sarà il terzo appuntamento della stagionedi motomondiale. Dopo il GP del Portogallo, vinto da Jorge Martin, lasi sposta in Texas, dove Francesco Bagnaia, leader del campionato, è chiamato alla risposta dopo l’incidente con Marc Marquez sull’asfalto di Portimao. Il diretto inseguitore del ducatista è lo spagnolo della Prima Pramac e i due piloti sono separati da solo due punti. Lesono previste per la giornata di sabato 13 aprile, con il Q1 che avrà inizio alle 17:50, mentre il Q2 andrà in scena a partire dalle 18:15. Dopo aver decretato il pole sitter del weekend, piloti e team si concentreranno sulla, in Portogallo vinta da ...

La MotoGP atterra a Portimao, in Portogallo , per il secondo appuntamento della stagione 2024. Nella passata edizione, era stato Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la vittoria sia della Sprint race ... (sportface)

Andate in archivio le qualifiche del GP del Portogallo , secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul circuito di Portimao lo spettacolo non è mancato di certo su uno dei tracciati più ... (oasport)

Pedro Acosta, il nuovo ragazzino terribile della MotoGP - In Portogallo, a brillare è stato Pedro Acosta, autore di una gara superlativa chiusa sul podio, il primo in classe regina per il giovane spagnolo ...virgilio

MotoGP, Honda e Yamaha: la luce in fondo al tunnel è ancora lontana - Portogallo: l’Europa inizia in salita A Portimao il meteo ha messo i bastoni fra le ruote ai piloti della MotoGP, che hanno trovato in qualifica un pista in condizione tutt’altro che ottimali.gpone

E-Prix Tokyo: orari TV e programma completo - La Formula 1 e la MotoGP si fermeranno questo weekend in occasione della ... nonché sull’app della competizione e sui canali social e Facebook della categoria. La qualifica, invece, verrà trasmessa in ...formulapassion