Morto Louis Gossett Jr | l’attore di Ufficiale e gentiluomo | aveva 87 anni

(Di venerdì 29 marzo 2024)Jr, noto per il ruolo del sergente Foley in, per il quale ricevette un Oscar come Miglior Attore non protagonista nel 1983, ègiovedì 28 marzo 2024 a Santa Monica, in California, a 87; lo comunica la famiglia che però non ha divulgato le cause del decesso., tuttavia, soffriva di cancro alla prostata dal 2010. “Comunichiamo, con immenso dolore, il decesso di nostro padre; vogliate rispettare la nostra privacy in questo momento di lutto” Nato nel 1936 a Brooklyn da una famiglia povera,fu il secondo attore afro – americano della storia a ricevere un Oscar, dopo Sidney Poitier (nel 1964, per Indovina chi viene a cena); degna di menzione anche la sua partecipazione a Radici, del 1977, una ...