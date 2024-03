(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Ancora una. Lanell’arco di tre settimane. I ladri sono tornati a prendere di mira ildiReverchon di. Questa volta anziché colpire sotto i portici di corso Garibaldi, come era avvenuto l’8 marzo, hanno scelto la parte che si affaccia su via Vittorio Veneto. Hanno mandato in frantumi la porta a vetri e hanno razziato il contenuto di tre vetrinette, circa 200 montature e poi hanno prelevato dalla cassa 180 euro e sono fuggiti. Tutto senza richiamare l’attenzione, tanto che il furto è stato scoperto soltanto questa mattina al momento della riapertura. Ora, vanno sapere i gestori, si dovranno aumentare le misure di sicurezza sia sul fronte della videosorveglianza che su quello della vigilanza. Sull’accaduto stanno ...

Mortara, seconda spaccata in tre settimana al negozio di occhiali - Mortara, 29 marzo 2024 – Ancora una spaccata. La seconda nell’arco di tre settimane. I ladri sono tornati a prendere di mira il negozio di occhiali Reverchon di Mortara. Questa volta anziché colpire ...ilgiorno

Libere 1 Tokyo: comanda Frijns, primo acuto stagionale di Mortara davanti a Maserati e Porsche - Andato in scena su un asfalto ancora parzialmente bagnato dopo il... monsone di metà pomeriggio (giapponese), il primo turno di prove libere dell'E-Prix di Tokyo si è chiuso con il miglior tempo di Ro ...sportmediaset.mediaset

Comprano ossicodone con ricette “sospette” a Vigevano e Mortara, due finiscono in cella - VIGEVANO. Si sono presentati in due farmacie, a Vigevano e Mortara, per acquistare ossicodone, un oppioide utilizzato come droga. Secondo l’accusa avrebbero utilizzato ricette intestate ad altre ...laprovinciapavese.gelocal