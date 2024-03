Monza | Palladino | “Col Torino scontro diretto | Juric un maestro per me”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il tecnico delRaffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valida per il 30esimo turno di Serie A: “È un momento molto bello per noi, stiamo vivendo questo periodo con grande entusiasmo ed energia positiva. C’è unità da parte del gruppo per dare il massimo e questo si è visto anche alla ripresa degli allenamenti, dove tutti hanno dato il massimo“. Poi sugli avversari di giornata: “Colsarà uno. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene, dobbiamo avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società vada sempre più in alto, ma ciò che abbiamo fatto in questi due anni rimarrà per ...