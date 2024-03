Monza Di Gregorio | «La forza in famiglia Futuro? Penso all’oggi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Le parole di Michele Di, portiere del, intervistato da La Stampa: «Dobbiamo superare i punti dell’anno scorso» Michele Di, portiere del, ha parlato a La Stampa in una lunga intervista prima della sfida al Torino in cui si racconta a 360°. OBIETTIVO – «Mi piace pensaresenza guardare troppo in