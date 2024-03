Montoro | Controlli dei Carabinieri sui luoghi di lavoro | sospesa l’attività di un’impresa edile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) e identificato un operaio non regolarmente assunto Idella Stazione dihanno svolto unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale deldi Avellino, una serie didisposti nel quadro delle attività del Nucleo Ispettivo “Osservatorio Provinciale Sicurezza suidi”. Nella fattispecie, militari ed il personale del Nucleo Ispettivo Provinciale hanno proceduto al controllo di un cantierein, rilevando infrazioni connesse alla mancata formazione e addestramento del personale. Daiè scaturita la sospensione deld’impresa in quanto è stato identificato un operaio non regolarmente assunto. La misura resterà operativa sino ...